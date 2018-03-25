Стали известны самые дорогие и дешевые города мира 

Сирийский Дамаск стал самым недорогим в мире.
Сингапур стал самым дорогим городом в мире согласно исследованиям 133 городов.
Париж стал вторым в рейтинге, поднявшись на пять строчек по сравнению с прошлым годом. Третье место занял Цюрих, прибавивший одну позицию. Наиболее впечатляющий рост показали также Осло, который стал пятым, и Сидней, расположившийся на десятой строчке. Исследование опубликовало издание The Telegraph.
Сирийский Дамаск стал самым недорогим в мире. В прошлом году это звание принадлежало городу Алматы. В десятку также вошли Каракас, Лагос, Бангалор, Карачи, Алжир, Ченнай, Бухарест и Нью-Дели.
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