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Парламент Сирии обстреляли из минометов во время встречи спикера с депутатом Саблиным
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Парламент Сирии обстреляли из минометов во время встречи спикера с депутатом Саблиным 

Вести.Ru 1 час назад
Во время встречи координатора группы дружбы Госдумы и сирийских депутатов Дмитрия Саблина с председателем Народного Совета САР Хаммудой Саббагом два дня назад у парламента Сирии разорвались мины, погибли четыре человека.
Саблин также сообщил, что посольство РФ в Дамаске также подверглось обстрелу. Рядом тренировалась детская футбольная команда, погиб 12-летний Самир Масуд, восходящая звезда сирийского футбола.
Было высказано предложение вспомнить Самира на предстоящем Чемпионате мира по футболу Потому что кровавый хаос в Ираке, Ливии, Сирии лишил детей детства, а некоторых и жизни и здоровья. Саблин добавил, что в Восточной Гуте дети не имели возможности учиться.
Благодаря усилиям нашего Центра по примирению враждующих сторон боевики почти всего террористического анклава согласились сложить оружие, они доверяют слову российского офицера.
Саблин также обратил внимание на острую необходимость в гуманитарной помощи.
На встрече с председателем Народного Совета САР обсуждалась ситуация в Восточной Гуте, присутствовали и наблюдатели, вернувшиеся из России.
Во встрече приняли участие депутаты — члены группы дружбы с парламентом России, а также группа депутатов, работавших в качестве наблюдателей на выборах президента России. Они отметили высокую организацию выборов и их прозрачность, а Саббаг поздравил Россию с результатом выборов.
Были также произнесены слова благодарности России за помощь.
Саблин предложил на следующей встрече обсудить опыт развития гражданского общества в России, в том числе и его законодательное обеспечение, что может внести вклад в запуск политического процесса в Сирии, передает "Интерфакс".
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