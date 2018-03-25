СМИ: в Турции успешно испытали баллистические ракеты «Гёкдоган» и «Боздоган»

ТАСС , 25 марта. Турция провела успешные испытания первых баллистических ракет собственной разработки «Гёкдоган» и «Боздоган». Об этом сообщило в воскресенье агентство Anadolu.

По его сведениям, ракеты совместной разработки специалистов турецких оборонных структур — Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности — были впервые представлены на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности IDEF-2017 в Стамбуле . Тестовые запуски ракет проведены с военного полигона в Синопе.

В соответствии с программой испытаний, в последнем квартале 2018 года будет произведен пуск ракет с наземной установки с целью поражения движущихся целей, а также пуск с самолета, передает агентство.

"Гёкдоган"— ракета малого и среднего радиуса действия, ракеты «Боздоган» способны поражать цели на больших расстояниях, отмечает агентство.

Кроме того, сообщается, что проект разработки ракет «Гёкдоган» и «Боздоган» планируется завершить в 2020 году, после этого начнется серийное производство ракет.