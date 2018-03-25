Турция испытала свои первые баллистические ракеты

Турции проведены испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GOKDOGAN и BOZDOGAN. Тестовые запуски ракет, осуществленные с военного полигона в Синопе, прошли успешно, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, специалисты, в частности, оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения. В последнем квартале текущего года планируется произвести пуск ракет с наземной установки, а также с самолета. Цель испытаний — поражение движущихся целей.

Ракеты разработаны совместно представителями Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Впервые их представили на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле

GOKDOGAN — ракета малого и среднего радиуса действия, ракета BOZDOGAN способна поражать цели на больших расстояниях.