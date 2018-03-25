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Турция испытала свои первые баллистические ракеты
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Турция испытала свои первые баллистические ракеты 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Турции проведены испытания первых баллистических ракет отечественной разработки GOKDOGAN и BOZDOGAN. Тестовые запуски ракет, осуществленные с военного полигона в Синопе, прошли успешно, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
По их данным, специалисты, в частности, оценили возможности двигателя ракеты после отключения системы наведения. В последнем квартале текущего года планируется произвести пуск ракет с наземной установки, а также с самолета. Цель испытаний — поражение движущихся целей.
Ракеты разработаны совместно представителями Совета по научно-техническим исследованиям Турции и Научно-исследовательского института оборонной промышленности. Впервые их представили на XIII Международной выставке продукции оборонной промышленности (IDEF-2017) в Стамбуле.
GOKDOGAN — ракета малого и среднего радиуса действия, ракета BOZDOGAN способна поражать цели на больших расстояниях.
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