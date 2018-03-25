Тегеран и Баку откроют в четверг ж/д в рамках визита Роухани в Азербайджан

Железная дорога Астара-Астара является частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км — от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км — от границы до иранского города Астара.

"Участок железной дороги Астара — Астара будет открыт 29 марта в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан. Также планируется подписание кредитного соглашения на сумму в 500 миллионов долларов, которые Азербайджан выделит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара", — приводит агентство слова Ашури.

По его словам, Баку инвестировал 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан.

"Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет", — сказал Ашури.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России . На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.