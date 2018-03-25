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Тегеран и Баку откроют в четверг ж/д в рамках визита Роухани в Азербайджан
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Тегеран и Баку откроют в четверг ж/д в рамках визита Роухани в Азербайджан 

Прайм 53 минуты назад
Открытие железной дороги Астара (Иран) — Астара (Азербайджан) состоится 29 марта в рамках визита в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани, сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на вице-президента по эксплуатации и международным перевозкам «Иранских железных дорог» Хоссейна Ашури.
Железная дорога Астара-Астара является частью проекта «Север-Юг», соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км, из которых 8 км — от города Астара до госграницы с Ираном, и 2 км — от границы до иранского города Астара.
"Участок железной дороги Астара — Астара будет открыт 29 марта в ходе намеченного визита президента Ирана Хасана Роухани в Азербайджан. Также планируется подписание кредитного соглашения на сумму в 500 миллионов долларов, которые Азербайджан выделит на реализацию проекта строительства железной дороги Решт-Астара", — приводит агентство слова Ашури.
По его словам, Баку инвестировал 60 миллионов долларов в развитие железнодорожной грузовой станции Астара на западе иранской провинции Гилан.
"Станция была передана Азербайджану в эксплуатацию сроком на 15 лет", — сказал Ашури.
Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.
Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы за две недели.
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