На полигоне под Волгоградом прошло учение с мотострелками ЮВО

По его замыслу военнослужащие блокировали захваченный террористами поселок, совершили обстрел при помощи вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку улиц и зданий, освободили заложников.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) в составе батальона с приданными подразделениями в ходе учения освободили населенный пункт, захваченный вооруженным формирование условного противника.

Мотострелки, поддержанные огнем 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста», атаковали группировку условного противника, укрывшуюся в населенном пункте.

Военнослужащие батальона блокировали захваченный террористами поселок, совершили обстрел при помощи вооружения боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку улиц и зданий, освободили заложников.

За ходом учения можно было наблюдать при помощи беспилотных летательных аппаратов, которые передавали информацию в режиме реального времени на командный пункт.

Занятия проводилось с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

На учение было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 70 единиц боевой и автомобильной техники, в том числе БМП-3, танки Т-90А, САУ «Хоста», БТР-60, многоцелевые тягачи легко бронированные (МТЛБ).