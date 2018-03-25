МИД объявил об использовании афганскими боевиками вертолетов без опознавательных знаков

Москва обеспокоена использованием в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков, которые перевозят боевиков и вооружение,

сообщил

МИД России в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта. Вертолеты используются для снабжения боевиков "Исламского государства" * на севере страны «оружием западного образца», утверждает ведомство. Запад также раньше обвинял Россию в поддержке афганских талибов

В конференции примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров . В МИД отметили, что РФ обеспокоена «ростом террористической активности» талибов , «а также наращиванием присутствия „Исламского государства“* в северных провинциях, граничащих со странами СНГ».

У ведомства «вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского „крыла“ этой террористической группировки», цитирует заявление

РИА «Новости» . Сведения афганских официальных лиц по этому поводу «требуют самого серьезного расследования», настаивают российские дипломаты.

При этом в министерстве подчеркнули, что подтверждают настрой «на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».

В конце февраля МИД предупреждал о «тысячах» боевиков «Исламского государства»*, которые перебрались в Афганистан из Сирии и теперь

угрожают России

*"Исламское государство" — ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация