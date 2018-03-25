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С начала «гумпауз» из сирийской Думы выведено более 23 тыс. мирных жителей
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С начала «гумпауз» из сирийской Думы выведено более 23 тыс. мирных жителей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Из города Думы за последние сутки вышли более 1,7 тыс. человек.
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума в Восточной Гуте.
За последние сутки район покинули 1717 мирных жителей, а с 28 февраля организован выход 23398 человек, сообщили в Минобороны России.
Мирные жители, при содействии Центра по примирению враждующих сторон, возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна.
«Российский Центр по примирению враждующих сторон на всех пунктах пропуска гуманитарного коридора организует горячее питание, обеспечивает беженцев водой и продуктовыми наборами. Также российские военнослужащие в пунктах пропуска организовали медицинское обеспечение», — добавили в ведомстве.
За вчерашний день в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин российскими военнослужащими доставлено и роздано 500 продуктовых наборов, приготовлено 1300 порций горячей пищи.
Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 107710 человек.
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