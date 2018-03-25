С начала «гумпауз» из сирийской Думы выведено более 23 тыс. мирных жителей

Из города Думы за последние сутки вышли более 1,7 тыс. человек.

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума в Восточной Гуте.

За последние сутки район покинули 1717 мирных жителей, а с 28 февраля организован выход 23398 человек, сообщили в Минобороны России.

Мирные жители, при содействии Центра по примирению враждующих сторон, возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон на всех пунктах пропуска гуманитарного коридора организует горячее питание, обеспечивает беженцев водой и продуктовыми наборами. Также российские военнослужащие в пунктах пропуска организовали медицинское обеспечение», — добавили в ведомстве.

За вчерашний день в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин российскими военнослужащими доставлено и роздано 500 продуктовых наборов, приготовлено 1300 порций горячей пищи.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 107710 человек.