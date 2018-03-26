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В Афганистане вертолеты без опознавательных знаков перебрасывают боевиков
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В Афганистане вертолеты без опознавательных знаков перебрасывают боевиков 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Москва обеспокоена использованием в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков, которые перевозят боевиков и вооружение, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта. Как напоминает РИА Новости, в конференции примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
В МИД отметили, что Россия обеспокоена «ростом террористической активности боевиков движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия „Исламского государства“ (организация запрещена в России) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ».
«Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования», — говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что подтверждают настрой «на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».
«Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств… Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития московского формата и деятельности контактной группы «ШОС — Афганистан» и надеемся на достижение поставленных целей», — заявили в МИД.
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