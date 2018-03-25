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Россия обеспокоена переброской боевиков в Афганистане
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Россия обеспокоена переброской боевиков в Афганистане 

РИА Новости 13 минут назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Москва обеспокоена использованием в различных регионах Афганистана вертолётов без опознавательных знаков, которые перевозят боевиков и вооружение, говорится в комментарии МИД РФ в преддверии конференции по Афганистану в Ташкенте 26-27 марта.
В конференции примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. В МИД отметили, что РФ обеспокоена " ростом террористической активности боевиков Движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия "Исламского государства"* в северных провинциях, граничащих со странами СНГ".
"Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования", — говорится в сообщении МИД.
В министерстве подчеркнули, что подтверждают настрой «на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами».
"Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств…. Поддерживаем Ташкентскую конференцию по афганскому урегулированию как мероприятие в контексте развития Московского формата и деятельности Контактной группы «ШОС-Афганистан» и надеемся на достижение поставленных целей", — заявили в МИД.
*Террористическая организация, запрещена в России
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