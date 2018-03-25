МИД: Россия обеспокоена ростом активности террористов в Афганистане

Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» состоится в Ташкенте 26-27 марта. В мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров​​​.

"Обеспокоены ростом террористической активности боевиков Движения талибов , осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ", — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.

"Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования", — подчеркнули в министерстве.

Российские дипломаты также напомнили, что в прошлом году зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в Афганистане. При этом значительные объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны.

"Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую «подпитку» террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами", — отмечается в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади подтвердили настрой Москвы на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами.

"Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств", — говорится в комментарии.