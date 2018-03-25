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МИД: Россия обеспокоена ростом активности террористов в Афганистане
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МИД: Россия обеспокоена ростом активности террористов в Афганистане 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Международная конференция высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие» состоится в Ташкенте 26-27 марта. В мероприятии примет участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров​​​.
"Обеспокоены ростом террористической активности боевиков Движения талибов, осуществляющих вооруженные нападения в различных частях Афганистана, а также наращиванием присутствия "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ", — говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД РФ.
"Вызывают обеспокоенность случаи использования в различных регионах ИРА вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения западного образца для афганского «крыла» этой террористической группировки. Считаем, что заявления афганских официальных лиц, подтверждающих эти факты, требуют самого серьезного расследования", — подчеркнули в министерстве.
Российские дипломаты также напомнили, что в прошлом году зафиксированы рекордные показатели производства опийного мака в Афганистане. При этом значительные объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны.
"Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую «подпитку» террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами", — отмечается в сообщении МИД РФ.
На Смоленской площади подтвердили настрой Москвы на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном по вопросам противодействия террористической и наркотической угрозам при тесном взаимодействии с региональными партнерами.
"Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств", — говорится в комментарии.
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