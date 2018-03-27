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Лавров: Мир в Афганистане возможен через диалог между Кабулом и талибами
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Лавров: Мир в Афганистане возможен через диалог между Кабулом и талибами 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Парламентская газета
«Очевидно, что конфликт невозможно урегулировать силовым путем, какие бы стратегии на сей счет ни принимались в зарубежных столицах. Идеи военного решения оторваны от исторического опыта и сегодняшней реальности, — цитирует главу МИД агентство ТАСС. — Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов возможно достичь подлинного мира и стабилизации».
"Ради достижения этой цели Россия готова к наращиванию тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками в Центральной Азии, как и со всеми другими странами, осознающими безальтернативность поиска межафганского согласия", — отметил Лавров. По его словам, «в отсутствие межафганского политического процесса группировка „Талибан“ (запрещена в РФ) полностью или частично контролирует до половины территории страны, ведет активные боевые действия, организует диверсии».
Особое беспокойство Москвы вызывает расширяющееся проникновение террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ) в северные провинции Афганистана. «Там создаются опорные пункты, проходят подготовку выходцы из Центральной Азии, России, других государств. Видим в этом прямую угрозу для региональной и международной безопасности», — отметил Сергей Лавров.
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