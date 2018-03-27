Почти 7 тыс. боевиков вывезли из Восточной Гуты

Почти 6,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезли из Восточной Гуты в Идлиб за 26 марта

"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" 26 марта продолжался вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). По организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", — говорится в сообщении. Почти 6,8 тыс. боевиков "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей вывезены из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте за понедельник, всего за трое суток из этого населенного пункта вывезли 13,19 тыс. боевиков и их родственников. Об этом сообщили в Минобороны России. "Всего за трое суток из н.п. Арбил в провинцию Идлиб вывезено 13190 боевиков и членов их семей", — добавили в ведомстве.