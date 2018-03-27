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Почти 7 тыс. боевиков вывезли из Восточной Гуты
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Почти 6,8 тыс. боевиков и членов их семей вывезли из Восточной Гуты в Идлиб за 26 марта 

ТАСС 56 минут назад
Фото: Reuters
Почти 6,8 тыс. боевиков "Фейлак Ар-Рахман" и членов их семей вывезены из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте за понедельник, всего за трое суток из этого населенного пункта вывезли 13,19 тыс. боевиков и их родственников. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В результате достигнутых договоренностей руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" 26 марта продолжался вывод боевиков группировки "Фейлак Ар-Рахман" из населенного пункта Арбил (Восточная Гута). По организованному гуманитарному коридору 26 марта было выведено 6749 боевиков и членов их семей, которые на 110 автобусах перевезены в провинцию Идлиб", — говорится в сообщении.
"Всего за трое суток из н.п. Арбил в провинцию Идлиб вывезено 13190 боевиков и членов их семей", — добавили в ведомстве.
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