Центр примирения: более 600 боевиков и членов их семей вышли из города Дума за сутки

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Российские военные обеспечили за сутки выход 635 боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщили в четверг в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Эль-Вафидин» были выведены 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Всего с начала действий гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли 157 тысяч 255 человек, из города Дума — 33 тысячи 345 человек.