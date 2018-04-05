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Центр примирения: более 600 боевиков и членов их семей вышли из города Дума за сутки
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Центр примирения: более 600 боевиков и членов их семей вышли из города Дума за сутки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские военные обеспечили за сутки выход 635 боевиков и членов их семей из города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщили в четверг в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
"За сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Эль-Вафидин» были выведены 635 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 17 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.
Всего с начала действий гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли 157 тысяч 255 человек, из города Дума — 33 тысячи 345 человек.
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