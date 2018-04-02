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Сирийский город Дума покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей
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Сирийский город Дума покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В воскресенье город Дума в Восточной Гуте на 24 автобусах покинули 112 боевиков и более 1 тысячи членов их семей, они выехали в провинцию Идлиб, сообщает в понедельник Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что 1 апреля при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии по организованному гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации «Идлиб».
"Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в том числе 112 боевиков и 1034 члена их семей", — говорится в сообщении.
Добавляется, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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