Сирийский город Дума покинули 112 боевиков и более тысячи членов их семей

В ведомстве пояснили, что 1 апреля при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии по организованному гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин начался вывод боевиков и членов их семей из города Дума (Восточная Гута) в зону деэскалации «Идлиб».

"Всего на 24 автобусах в провинцию Идлиб вывезено 1146 человек, в том числе 112 боевиков и 1034 члена их семей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

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