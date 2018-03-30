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С 28 февраля через коридор сирийскую Думу покинули более 29 тысяч человек
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С 28 февраля через коридор сирийскую Думу покинули более 29 тысяч человек 

РИА Новости 30 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Всего с 28 февраля через коридор сирийскую Думу покинуло более 29 тысяч человек, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он добавил, что для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, где развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи.
"Сегодня через этот коридор вышло 607 мирных жителей. Всего с 28 февраля через коридор Думу покинуло 29 102 человека. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при решающем участии Центра по примирению было выведено 143 801 человек", — сказал Евтушенко.
"Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айг-Терма и Замалька выведено 31 тысяча 915 боевиков и членов их семей. Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца, а также военнослужащих военной полиции ВС РФ доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб», — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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