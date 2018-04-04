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Из города Дума выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и их родными
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Из города Дума выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и их родными 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 4 апр — РИА Новости. Вторая колонна автобусов с боевиками и членами их семей выехала из города Дума в Восточной Гуте со значительной задержкой, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.
По его словам, «процесс вывода боевиков из Думы задержался до трех часов дня». Собеседник агентства отметил, что это произошло из-за того, что были препятствия проезду через город Эль-Баб в провинции Алеппо, откуда колонны должны проследовать в Джараблус.
"Задержка на несколько часов могла сорвать договоренность между сирийской армией и боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" при содействии России", — сказал собеседник агентства.
Вопреки всем препятствиям из города Дума, по словам источника, выехала колонна из 21 автобуса с боевиками и членами их семей.
В понедельник город Дума покинули 1 тысяча 130 боевиков и членов их семей.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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