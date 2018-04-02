Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей вышли из сирийского города Дума

"Второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума. Для этих целей продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1146 боевиков и членов их семей", — сказал Евтушенко.

Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик провинции Идлиб

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>