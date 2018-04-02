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Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей вышли из сирийского города Дума
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Более 1,1 тысячи боевиков и членов их семей вышли из сирийского города Дума 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ХМЕЙМИМ (Сирия), 2 апр — РИА Новости. За прошедшие сутки 1146 боевиков и членов их семей вышли из сирийского города Дума, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Второй день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума. Для этих целей продолжает функционировать гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышло 1146 боевиков и членов их семей", — сказал Евтушенко.
Все они в сопровождении машин службы безопасности Сирии, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик провинции Идлиб.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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