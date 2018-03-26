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Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие
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16 стран высылают российских дипломатов

Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Боевики из города Дума (входит в Восточную Гуту, пригород Дамаска) группировки «Джейш аль-Ислам» выразили готовность сложить тяжелое оружие и покинуть город, в ближайшее время. Скорее всего, их вывезут за пределы этого района, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они находятся в контакте с нашими офицерами из Центра примирения, и, думаю, в ближайшее время мы их выведем. Проблема только в количестве транспорта, который может выделить сирийская сторона, и желании боевиков. Думаю, решим вопрос, потому что они готовы уже сложить оружие в ближайшее время», — сказал он.
BFM.RU: последние новости
Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие Более 3 тысяч мирных жителей вышли в пятницу из Восточной Гуты Шойгу: боевики в Сирии за неделю трижды пытались применить химоружие
 Ещё 5 источников 
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