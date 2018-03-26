Боевики из сирийского города Дума готовы сдать тяжелое оружие

«Они находятся в контакте с нашими офицерами из Центра примирения, и, думаю, в ближайшее время мы их выведем. Проблема только в количестве транспорта, который может выделить сирийская сторона, и желании боевиков. Думаю, решим вопрос, потому что они готовы уже сложить оружие в ближайшее время», — сказал он.