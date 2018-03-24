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Россия поможет восстановить сирийский православный монастырь Святой Феклы в Маалюле
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Россия поможет восстановить сирийский православный монастырь Святой Феклы в Маалюле 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Реконструкцию православного монастыря Святой Феклы в Маалюле завершат уже через три месяца, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата государственной думы, руководителя группы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина.
Сообщается, что в восстановительных работах примет активное участие всероссийская организации ветеранов «Боевое братство». По словам Дмитрия Саблина, после освобождения Маалюлы весной 2014 года, оказалось, что боевики полностью разграбили и осквернили монастырь. Террористы не только надругались над «святынями и иконами», но и уничтожили большую часть инфраструктуры.
«Сегодня часть работ по восстановлению монастыря завершена. Сейчас мы помогаем в восстановлении инфраструктуры, чтобы монахини и дети могли вернуться в родной монастырь, чтобы возобновилась молитвенная жизнь. Надеюсь, это произойдет через 2–3 месяца»
— Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.
Российский парламентарий также сообщил, что восстановительные работы древнейшей христианской святыни на территории Сирии проходят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Крупнейший сирийский завод по производству силового кабеля снова заработал под Дамаском. На восстановление крайне востребованного производства потребовался ровно год. Новое оборудование пришлось завозить из Египта.
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