Россия поможет восстановить сирийский православный монастырь Святой Феклы в Маалюле

Сообщается, что в восстановительных работах примет активное участие всероссийская организации ветеранов «Боевое братство». По словам Дмитрия Саблина, после освобождения Маалюлы весной 2014 года, оказалось, что боевики полностью разграбили и осквернили монастырь. Террористы не только надругались над «святынями и иконами», но и уничтожили большую часть инфраструктуры.

«Сегодня часть работ по восстановлению монастыря завершена. Сейчас мы помогаем в восстановлении инфраструктуры, чтобы монахини и дети могли вернуться в родной монастырь, чтобы возобновилась молитвенная жизнь. Надеюсь, это произойдет через 2–3 месяца»

— Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

Российский парламентарий также сообщил, что восстановительные работы древнейшей христианской святыни на территории Сирии проходят по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла