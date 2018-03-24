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Россия поможет Сирии завершить восстановление монастыря в Маалюле
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Россия поможет Сирии завершить восстановление монастыря в Маалюле 

РИА Новости 17 минут назад
ДАМАСК, 24 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Восстановление одного из главных православных монастырей в сирийской Маалюле планируется завершить в ближайшие три месяца при помощи Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», заявил РИА Новости руководитель группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
По словам депутата, он был в Маалюле весной 2014 года после ее освобождения. Тогда было «повсюду разрушение и осквернение», стены исписаны исламистскими лозунгами, «у икон выколоты глаза, кельи монахинь и детский приют сожжены».
"Сегодня часть работ по восстановлению монастыря завершена. Сейчас мы помогаем в восстановлении инфраструктуры, чтобы монахини и дети могли вернуться в родной монастырь, чтобы возобновилась молитвенная жизнь. Надеюсь, это произойдет через 2-3 месяца. Русские воины столетиями шли в бой с молитвой. На нашей базе в Хмеймиме стоит часовня во имя покровителя российского воинства Георгия Победоносца. «Боевое братство» помогает строить храмы на родине. Решили, что должны помочь восстановлению православной святыни в Сирии", — сказал Саблин во время своего визита в Дамаск.
Российский политик отметил, что «Боевое братство» участвует в восстановлении древнейшей христианской святыни на территории Сирии — монастыря Святой Феклы в Маалюле по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В рамках визита в Сирию Саблин во главе российской делегации на встрече с викарием Патриарха Антиохийского и всего Востока, епископом Селевкийским Ефремом обсудил вопросы поддержки гонимых христиан Востока.
"Само существование христианства на Ближнем Востоке сегодня под угрозой. Террористы и их покровители из западных стран, отказавшиеся от своей христианской идентичности, делают все, чтобы христиане уезжали, покидали эту землю. В Восточной Гуте за годы под властью боевиков не осталось ни одного христианина. Убиты и изгнаны. Храмы разрушены. Святыни сознательно уничтожаются. Но без христиан Ближний Восток необратимо изменится", — подчеркнул руководитель группы по связям с парламентом САР.
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