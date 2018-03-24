Старейшины прекратили многолетнюю кровную вражду двух родов из Ингушетии

24 марта в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии произошло примирение кровников, которые враждовали более восьми лет. Род Ваделовых простил Мержоевых. В церемонии принимал участие глава Ингушетии Юнус‐Бек Евкуров и старейшины. Об этом сообщили на сайте Республики.

«Примирение кровников является богоугодным делом. Надо мириться и прощать друг друга», — сказал Евкуров. Он выразил почтение семье Ваделовых за проявленное милосердие и благоразумие к роду Мержоевых.

Эти два рода считаются уважаемыми в Республике. В 2009 году в результате этого конфликта погибли пять человек с обеих сторон. Еще семеро были ранены.

Руководство Республики в последние месяцы часто встречалось с представителями родов и уговаривало их быть терпеливее и миролюбивее.

В Ингушетии существует примирительная комиссия, которую создали в 2009 году. За это время ей удалось примирить несколько сотен враждующих семей. В 2017 году от кровной вражды отказались 16 семей.

Накануне произошло более масштабное примирение людей — Центр по примирению вывел членов бандитской группировки из населенного пункта Хараста

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