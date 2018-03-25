СМИ: свыше 3 тыс. боевиков с семьями покинули пригород Эрбин в Восточной Гуте

ТАСС , 25 марта. Вторая группа членов вооруженных группировок «Фейлак аш-Шам» и «Джебхат ан— Нусра» (запрещена в РФ ) с семьями выведена в воскресенье из пригорода Эрбин в Восточной Гуте. Как сообщил телеканал Syria, всего 3 тыс. 708 человек направились вечером из окрестностей Дамаска на автобусах в провинцию Идлиб на севере Сирии

Боевики, которые отказались сложить оружие и сдаться сирийской армии, будут выведены из соседних пригородов Замалька и Айн-Терма, а также из квартала Джобар на окраине Дамаска, что обезопасит столицу от минометных обстрелов. По информации телеканала, всего 7 тыс. человек должны покинуть эти районы.

В пятницу была завершена эвакуация из Харасты (8 км от Дамаска) формирований "Ахрар аш-Шам" . За два дня этот пригород сирийской столицы покинуло 4 тыс. 979 боевиков и членов их семей. Договоренность об их выводе была достигнута в результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами «Ахрар аш-Шам».