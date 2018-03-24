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Из сирийского Эрбина начался вывод вооруженных группировок «Фейлак аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра»
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Из сирийского Эрбина начался вывод вооруженных группировок «Фейлак аш-Шам» и «Джебхат ан-Нусра» 

Вести.Ru 1 час назад
500 боевиков и их родственники отправятся в Идлиб на севере Сирии, также боевики покинут пригороды Замалька и Айн-Терма, а также из квартал Джобар на окраине Дамаска (это обезопасит столицу от обстрелов).. Всего районы покинут 7 тысяч человек.
В пятницу закончилась эвакуация из Харасты (8 км от Дамаска) формирований "Ахрар аш-Шам". По договоренности руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами «Ахрар аш-Шам» за два дня пригород покинуло 4979 боевиков и членов их семей.
С освобождением Харасты, Эрбина, Замальки, Айн-Термы и Джобара сирийские войска установят контроль над большей частью Восточной Гуты. Форпост вооруженной оппозиции остается только в городе-спутнике Дума (12 км от Дамаска), который находится в руках боевиков "Джейш аль-Ислам", передает ТАСС.
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