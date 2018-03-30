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В пригороде Ракки жители восстали против подконтрольных США формирований
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В пригороде Ракки жители восстали против подконтрольных США формирований 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КОРЕННОЕ АРАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ НАЧАЛО ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ США ФОРМИРОВАНИЙ В ПРИГОРОДЕ РАККИ АЛЬ-МАНСУРЕ — ГЕНШТАБ ВС РФ
РИА НОВОСТИ
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