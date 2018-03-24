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Россия заявила о 10 нарушениях перемирия в сирийских провинциях за сутки
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Россия заявила о 10 нарушениях перемирия в сирийских провинциях за сутки 

RT на русском 30 минут назад
Россия зафиксировала 10 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны. Российская часть представительства совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, заявила о случаях стрельбы в Латакии (6), Алеппо (3) и Хомс (1).
Турецкая сторона выявила пять нарушений в Идлибе и три в Дамаске.
В целом обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.
Ранее сообщалось, что с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 106 тыс. человек.
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