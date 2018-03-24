Россия заявила о 10 нарушениях перемирия в сирийских провинциях за сутки

Россия зафиксировала 10 нарушений перемирия в сирийских провинциях за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Министерство обороны . Российская часть представительства совместной с Турцией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, заявила о случаях стрельбы в Латакии (6), Алеппо (3) и Хомс (1).

Турецкая сторона выявила пять нарушений в Идлибе и три в Дамаске

В целом обстановку в зонах деэскалации оценивают как стабильную.

Ранее сообщалось, что с начала действия гуманитарных пауз Восточную Гуту покинули более 106 тыс. человек.