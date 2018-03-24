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СМИ: следователи нашли три взрывных устройства в атакованном супермаркете во Франции
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СМИ: следователи нашли три взрывных устройства в атакованном супермаркете во Франции 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 24 марта. Французские следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства, пистолет и охотничий нож в супермаркете в городе Треб на юге страны, в котором террорист Редуан Лакдим захватил ранее заложников. Об этом в субботу сообщает телеканал BFM TV.
Ранее в среду при обыске в доме, где жил Лакдим, была найдена записка, в которой он заявлял о принадлежности к "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь.
Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.
Террорист был позже ликвидирован во время штурма здания спецназом. Спутниковый телеканал Sky News Arabia сообщил, что ответственность за серию нападений на юге Франции взяло на себя ИГ.
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