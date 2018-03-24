СМИ: следователи нашли три взрывных устройства в атакованном супермаркете во Франции

ТАСС , 24 марта. Французские следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства, пистолет и охотничий нож в супермаркете в городе Треб на юге страны, в котором террорист Редуан Лакдим захватил ранее заложников. Об этом в субботу сообщает телеканал BFM TV.

Ранее в среду при обыске в доме, где жил Лакдим, была найдена записка, в которой он заявлял о принадлежности к "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России ).

23 марта в Каркасоне 26-летний Редуан Лакдим напал на людей в автомобиле с целью угнать его: пассажир был убит, а водитель ранен. Свою вторую атаку он совершил на тренировавшихся недалеко от казармы спецназовцев, открыв по ним огонь.

Третье нападение злоумышленник совершил в соседнем Требе, захватив заложников в местном супермаркете. В результате погибли три человека, включая полицейского, предложившего заменить собой одного из заложников.