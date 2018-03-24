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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выступили на собрании Академии…
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Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выступили на собрании Академии… 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Основное внимание уделялось итогам работы Академии военных наук за 2017 год и задачам на 2018 год, а также анализу и прогнозированию перспектив развития геополитической обстановки в мире.
Сегодня начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов и заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков выступили на собрании Академии военных наук в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
На собрании присутствовали члены академии, руководящий состав Министерства обороны, ведущие ученые вузов и научно-исследовательских учреждений Министерства обороны.
Основное внимание уделялось итогам работы Академии военных наук за 2017 год и задачам на 2018 год, а также анализу и прогнозированию перспектив развития геополитической обстановки в мире, нового многовекторного характера угроз безопасности России, осуществляемых с применением невоенных и военных средств.
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