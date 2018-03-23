Эрдоган решил не ограничиваться Африном

Военная операция турецких вооруженных сил в Сирии не ограничится городом Африн и продолжится в Манбидже и Идлибе. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле

Между тем, заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил ТАСС , что Турецкая армия прекратила преступные действия незаконных вооруженных формирований в сирийском Африне, которые начались после того, как город покинули курдские формирования. Вошедшие следом боевики сирийских незаконных бандформирований занялись грабежом населения.

По информации российских дипломатов, беспорядки удалось прекратить лишь через несколько дней благодаря решительным действиям турецкой армии, которая арестовала более сотни мародеров.

Эрдоган констатировал, что с начала операции «Оливковая ветвь», объявленной 20 января, в Африне вооруженные силы в общей сложности нейтрализовали 3,7 тысячи «террористов».