Акции мести: курдские группировки используют карт-бланш от США для погромов в Европе

Поддержка со стороны США является одной из основных причин погромов, поджогов и других агрессивных действий курдский формирований в Европе, направленных в первую очередь против представителей турецкой власти, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ, военный эксперт Андрей Кошкин

Нападения курдских группировок в Европе

По данным полиции Германии, атакам курдских радикальных группировок подверглись уже 37 городов страны, при этом с каждым днем их действия становятся все агрессивнее. С начала марта нападения происходят почти каждый день, а отчеты о них появляются в интернете под хештегом #Fight4Afrin. Например, ночью 9 марта курдские радикалы подожгли автомобиль турецкого политика.

Уже через два дня в Берлине они напали на полицейский патруль и закидали коктейлями Молотова штаб Турецко-исламского религиозного союза DITIB, а буквально несколько дней назад заняли штаб-квартиру Социал-демократической партии во Франкфурте, чтобы выразить протест против продажи оружия Турции . Стоит отметить, что агрессия курдских радикалов была замечена не только в Германии — так называемые «акции мести» под хештегом #Fight4Afrin прошли и во французском городе Марсель

«Все атакуемые кафе, автомобили и здания общественных организаций так или иначе связаны с Турцией, противоречия с которой у курдов в последнее время серьезно обострились. Скорее всего, к таким их действиям подталкивает политика США. Американцы не только довольно активно поддерживают курдов в ходе сирийского конфликта, но и даже пообещали им некое государственное или точнее квазигосударственное образование. Для курдов это мечта.

В данном случае речь идет конкретно о сирийских курдах, которые стремятся при поддержке США отхватить часть территорий Сирии с нефтяными вышками. Причем здесь не только курды используют карт-бланш от США, но и американцы при помощи курдов активно дестабилизируют ситуацию в регионе, пытаясь при их помощи противостоять официальному Дамаску », — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Угроза безопасности Европы

При этом, как считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков , курды прекрасно понимают, что США могут их предать в любой момент, поэтому идут ва-банк и радикализируют свою тактику, используя в том числе методы террористов. По мнению Егорченкова, градус радикализма с их стороны будет только повышаться. И хотя основной точкой напряжения останется Сирия, география курдских «акций мести» в Европе, направленная против Турции, может разрастись, что несет серьезные риски для европейской безопасности.

«Своими агрессивными действами против представителей турецкого бизнеса и властей в Европе курдские группировки пытаются объединить все европейские антитурецкие силы. В то же время американцы, скорее всего, и дальше продолжат подпитывать курдов вооружениями и деньгами, при этом обещая им государственное образование в том или ином виде. Поддержка США сохранится до тех пор, пока курды удовлетворяют их своей активностью на территории Сирии», — считает Андрей Кошкин.

Главными же пострадавшими в это курдско-американо-турецком противостоянии остаются, как это ни странно, жители Европы, не по своей воле оказавшиеся вовлеченными в конфликт, представляющий сейчас реальную угрозу их национальной безопасности.