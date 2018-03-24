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Опубликовано видео ликвидации боевика ИГИЛ* в Дагестане
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Опубликовано видео ликвидации боевика ИГИЛ* в Дагестане 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировали дом, в котором укрывался бандит. Он отказался сложить оружие и сдаться властям, во время боестолкновения его нейтрализовали.
НАК обнародовал видео контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, который связан с террористами ИГИЛ*.
На кадрах видно, как сотрудники проводят штурм и осмотр дома, в котором был преступник.
Напомним, 24 марта, спецназ ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировали дом, в котором укрывался бандит. Он отказался сложить оружие и сдаться властям, во время боестолкновения его нейтрализовали.
По информации НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, который присягнул группировке ИГИЛ и выполнял ее установки в качестве главаря бандгруппы.
*ИГИЛ — террористическая группировка, которая запрещена на территории России.
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