Опубликовано видео ликвидации боевика ИГИЛ* в Дагестане

ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировали дом, в котором укрывался бандит. Он отказался сложить оружие и сдаться властям, во время боестолкновения его нейтрализовали.

НАК обнародовал видео контртеррористической операции в Дагестане. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Ранее сообщалось, что в ходе КТО в Дагестане был нейтрализован бандит, который связан с террористами ИГИЛ*.

На кадрах видно, как сотрудники проводят штурм и осмотр дома, в котором был преступник.

Напомним, 24 марта, спецназ ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировали дом, в котором укрывался бандит. Он отказался сложить оружие и сдаться властям, во время боестолкновения его нейтрализовали.

По информации НАК, им оказался находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, который присягнул группировке ИГИЛ и выполнял ее установки в качестве главаря бандгруппы.

*ИГИЛ — террористическая группировка, которая запрещена на территории России.