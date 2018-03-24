Нейтрализованный в Дагестане бандит был связан с ИГ

"По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности", — говорится в сообщении.

На месте происшествия были обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Анди Ботлихского района.