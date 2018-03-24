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Нейтрализованный в Дагестане бандит был связан с ИГ
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Нейтрализованный в Дагестане бандит был связан с ИГ 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане бандит был связан с террористами "Исламского государства", передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя НАК.
Уточняется, что спецназ ФСБ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться, был нейтрализован.
"По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности", — говорится в сообщении.
На месте происшествия были обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.
Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции введен в дагестанском селе Анди Ботлихского района.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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