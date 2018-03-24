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Эрдоган обвинил Запад в агрессии «на протяжении всей истории»
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Эрдоган обвинил Запад в агрессии «на протяжении всей истории» 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
«Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — сказал он, сообщает агентство Anadolu.
Турецкий лидер отметил, что намерение Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать «захватническими». Он добавил, что Турция не оставит призывы сирийцев без ответа. Жители приграничных районов республики знают тактику всех сторон конфликта, считает Эрдоган.
"Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок", — подчеркнул президент.
Турция вела операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне против курдских формирований. Власти Сирии осудили действия Анкары. Комментируя итоги операции, Эрдоган заявил о планах турецких военных продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.
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