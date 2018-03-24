Ташкент призвал Афганистан сесть за стол переговоров с «Талибаном»*

ТАШКЕНТ, 24 мар — РИА Новости . Скорейшие переговоры властей Афганистана движения «Талибан» * без предварительных условий являются целью конференции по урегулированию ситуации в этой стране в Ташкенте 26-27 марта, заявил начальник управления по сотрудничеству со странами Среднего и Ближнего Востока МИД Узбекистана Отабек Акбаров.

Ранее МИД Узбекистана сообщил, что «Талибан»* не направлял обращение для участия в конференции, в то же время на нее приглашены представители министерства иностранных дел Катара, где с 2013 года действует представительство «Талибана»*. Узбекский МИД отмечал, что Катар может сыграть важную роль в организации переговоров с участием талибов.

"Главной целью конференции является выражение консолидированной позиции на региональном и глобальном уровнях о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан»* без выдвижения каких-либо предварительных условий", — заявил Акбаров, которого цитирует сайт МИД Узбекистана.

Акбаров напомнил, что по итогам конференции ее участники планируют принять Ташкентскую декларацию. «Важным фактором успеха мирного процесса выступает интеграция вооруженной оппозиции в политическую жизнь Афганистана и признание её в качестве легитимной политической силы», — отметил представитель МИД Узбекистана, указывая на основные моменты проекта декларации.

По его словам, в итоговом документе также планируется отразить роль самих афганцев и роль Генеральной Ассамблеи Совета безопасности ООН в этом мирном процессе, а также отказ от любых форм и проявлений терроризма. «В настоящее время проект Ташкентской декларации находится на заключительной стадии согласования между участниками, и мы надеемся завершить данную работу 25 марта», — добавил Акбаров.

*Террористическая организация, запрещена в России