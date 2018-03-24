Эрдоган заявил, что сирийцы ждут прихода Турции 

"Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора", — сказал турецкий лидер во время выступления в провинции Самсун.

Эрдоган добавил, что намерения Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими".