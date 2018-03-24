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Эрдоган заявил, что сирийцы ждут прихода Турции
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Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

Эрдоган заявил, что сирийцы ждут прихода Турции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара "не оставит без ответа призывы" сирийцев и продолжит военную операцию.
По его словам, жителям приграничных районов Сирии известна тактика и цели всех действующих сторон конфликта.
"Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок", — приводит агентство Anadolu слова турецкого президента.
Эрдоган добавил, что намерения Анкары продолжить операцию в Сирии нельзя считать "захватническими".
"Именно Запад в течение всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора", — сказал турецкий лидер во время выступления в провинции Самсун.
Ранее СМИ сообщали о переходе сирийского Африна под контроль турецких военных и формирований оппозиционной "Сирийской свободной армии". Об освобождении города также заявили в вооруженных силах Турции.
В Африне Анкара вела операцию "Оливковая ветвь" против курдских формирований. Дамаск решительно осудил эти действия Турции, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Комментируя итоги операции, Эрдоган заявил о планах турецких военных продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.
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