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В Болихском районе Дагестана ввели режим КТО
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Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями

В Болихском районе Дагестана ввели режим КТО 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РЕЖИМ КТО ВВЕДЕН В СЕЛЕ АНДИ БОЛИХСКОГО РАЙОНА ДАГЕСТАНА, ИЩУТ БОЕВИКОВ — ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
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