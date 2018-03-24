Эрдоган: Запад в течении всей истории неоднократно проявлял себя в качестве агрессора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цели и тактика всех действующих сторон в Сирии известны жителям приграничных районов страны. «Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Он отметил, что никто не вправе заявлять, что Турция захватывает Сирию.

«Именно Запад в течении всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — подчеркнул турецкий лидер.