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Эрдоган: Запад в течении всей истории неоднократно проявлял себя в качестве агрессора
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Эрдоган: Запад в течении всей истории неоднократно проявлял себя в качестве агрессора 

RT на русском 1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что цели и тактика всех действующих сторон в Сирии известны жителям приграничных районов страны. «Именно поэтому население сирийских районов от Талль-Рыфата до Мюнбича, Талль-Абъяда и Ресулайна выступает за приход Турции, чья политика ассоциируется в сознании людей с понятиями безопасность, спокойствие и порядок», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
Он отметил, что никто не вправе заявлять, что Турция захватывает Сирию.
«Именно Запад в течении всей истории неоднократно проявлял себя в качестве захватчика и агрессора», — подчеркнул турецкий лидер.
Ранее представитель международной коалиции во главе с США Райан Диллон заявил, что операция «Оливковая ветвь» отвлекла курдов от борьбы с «Исламским государством»*.
RT на русском: последние новости
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