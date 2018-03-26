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Россияне отдали предпочтение турецким курортам
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Россияне отдали предпочтение турецким курортам
РЖД-Партнер
38 минут назад
Фото:
РЖД-Партнер
Комментарии
— По популярности
Турция
поднялась с четвертого места на первое, вытеснив
Россию
. Среди турецких курортов наибольшей популярностью пользуются Алания,
Анталья
, Камер, — говорит Юсупов.
Второе место у российских туристов занимают родные курорты— Сои,
Крым
,
Анапа
.
Третье место по популярности занимает
Греция
.
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