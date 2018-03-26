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Россияне отдали предпочтение турецким курортам
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Россияне отдали предпочтение турецким курортам 

РЖД-Партнер 38 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
— По популярности Турция поднялась с четвертого места на первое, вытеснив Россию. Среди турецких курортов наибольшей популярностью пользуются Алания, Анталья, Камер, — говорит Юсупов.
Второе место у российских туристов занимают родные курорты— Сои, Крым, Анапа.
Третье место по популярности занимает Греция.
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