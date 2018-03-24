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Турция готова к новым операциям в Сирии
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Турция готова к новым операциям в Сирии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Вооруженных сил республики уничтожать террористов на всей территории сопредельной Сирии. В субботу турецкий лидер отверг призывы ограничить зону боев районами, которые расположены к западу от реки Евфрат. Как заявил Эрдоган, террористы должны быть уничтожены вне зависимости от места, в котором находятся, пишет ТАСС.
"Население сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции", — отметил президент. «Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию», — добавил президент.
Ситуацию в Сирии с Эрдоганом в телефонном разговоре в субботу обсудил президент Франции Эммануэль Макрон. Он выразил крайнюю озабоченность гуманитарной ситуацией в районе Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь».
"Франция крайне четко выразила необходимость придать абсолютный приоритет борьбе с "Исламским государством" (запрещена в РФ), которое для Франции является вызовом национальной безопасности", — заявил Макрон.
Французский лидер призвал Россию, Иран и Турцию соблюдать еще более строго сроки перемирия по всей Сирии и выстраивать долгосрочное политическое решение.
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 Ещё 6 источников 
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