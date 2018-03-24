Турция готова к новым операциям в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности Вооруженных сил республики уничтожать террористов на всей территории сопредельной Сирии . В субботу турецкий лидер отверг призывы ограничить зону боев районами, которые расположены к западу от реки Евфрат. Как заявил Эрдоган, террористы должны быть уничтожены вне зависимости от места, в котором находятся, пишет ТАСС

"Население сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции", — отметил президент. «Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию», — добавил президент.

Ситуацию в Сирии с Эрдоганом в телефонном разговоре в субботу обсудил президент Франции Эммануэль Макрон . Он выразил крайнюю озабоченность гуманитарной ситуацией в районе Африн, где Турция проводит операцию «Оливковая ветвь».

"Франция крайне четко выразила необходимость придать абсолютный приоритет борьбе с "Исламским государством" (запрещена в РФ ), которое для Франции является вызовом национальной безопасности", — заявил Макрон.