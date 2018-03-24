Эрдоган: Турция готова к проведению новых операций в приграничных районах Сирии

АНКАРА , 24 марта. / ТАСС /. Турция готова к проведению новых военных операций против террористических группировок в приграничных районах Сирии . Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в субботу во время выступления в провинции Самсун президент Турции Тайип Эрдоган.

"Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат. Для Турции не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения", — отметил он.

Эрдоган также утверждает, что «население различных сирийских городов, в том числе Манбиджа, Телль-Абъяда и Рас-эль-Айна, выступает за приход Турции». Кроме того, турецкий лидер указал на то, что «именно Запад проявлял себя в качестве захватчика». «Никто не в праве заявлять, что Турция захватывает Сирию», — добавил президент.