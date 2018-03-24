Эрдоган назвал страны Запада захватчиками на протяжении всей истории

Турция намерена продолжить боевые действия в приграничных регионах на территории Сирии . Как заявил в субботу турецкий президент Тайип Эрдоган, для Анкары «не имеет значения, где орудуют террористы, мы готовы сделать все для их уничтожения».

"Недопустимы призывы к ограничению антитеррористических операций сирийскими районами, которые расположены в Сирии к западу от реки Евфрат", — цитирует его слова Анатолийское агентство

Эрдоган утверждает, что «население сирийских городов, включая Манбидж, Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд, выступает за приход Турции». Он пообещал не оставить эти призывы без ответа.

При этом президент Турции категорически отверг слова о том, что его страна захватывает Сирию. Он настоял, что «именно страны Запада выступают захватчиками и агрессорами на протяжении всей истории».

Вооруженные силы Турции с конца января 2018 года проводят операцию «Оливковая ветвь» на севере Сирии против курдских отрядов «Сил народной самообороны», которых Анкара считает террористами.