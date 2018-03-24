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Все террористы в Сирии финансируются из-за рубежа
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Минобороны: все террористы в Сирии управляются и финансируются из-за рубежа 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сирии все незаконные вооружённые формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил, первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов.
«Никакое государство открыто войну Сирии не объявляло, но все незаконные вооруженные формирования вооружаются, финансируются и управляются из-за рубежа», — цитирует Герасимова РИА Новости.
Он отметил, что пока Россия не вступила в конфликт на стороне правительства, Сирия более четырёх лет фактически вела необъявленную войну за право на существование».
«Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет», — подчеркнул глава Генштаба.
В феврале турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США завершить в Сирии «театр по борьбе с ИГ».
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