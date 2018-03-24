Все террористы в Сирии финансируются из-за рубежа

«Когда эта борьба из внутренних беспорядков переросла в военный конфликт — ясного ответа нет», — подчеркнул глава Генштаба.

Он отметил, что пока Россия не вступила в конфликт на стороне правительства, Сирия более четырёх лет фактически вела необъявленную войну за право на существование».