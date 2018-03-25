Военный аналитик сообщил, где пройдут испытания группировок крылатых ракет

Опыт локальных войн последнего времени выявил необходимость в совершенствовании системы комплексного отражения атак противника.

Задачи таких группировок — обеспечение стратегического сдерживания противника неядерными силами, а испытания вооружений может состояться в конце лета-начале осени на Дальнем Востоке.

— Межвидовые группировки войск развивались достаточно быстрыми темпами в последние годы, и это позволяет создать общевойсковые группировки, способные купировать в том числе и агрессию со стороны сухопутных, наземных войск на любом стратегическом направлении. Как это делается, я уверен, мы увидим на предстоящем в августе-сентябре учении «Восток-2018», которое является стратегическим командно-штабным учением, но там обязательно будут привлекаться войска, в том числе и для отработки усиления группировки в случае агрессии на Дальнем Востоке, — цитирует РИА Новости военного аналитика полковника Виктора Мураховского

Эксперт уточнил, что на всех флотах России имеются корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Также дальняя авиация может действовать на любом стратегическом направлении, где необходимо осуществить сдерживание агрессоров.

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