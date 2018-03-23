В память о жертвах теракта на юге Франции погасят огни Эйфелевой башни

В память о погибших во время

теракта

с захватом заложников на юге Франции в полночь пятницы (02:00 субботы по Москве ) освещение Эйфелевой башни будет погашено. Ранее президент республики Эмманюэль Макрон официально

подтвердил, что серия нападений в департаменте Од была террористическим актом, жертвами которого стали три человека.

О том, что огни Эйфелевой башни погасят в полночь в память погибших во время нападений в коммунах Каркасон и Треб, сообщила в Twitter

мэр Парижа Анн Идальго . Глава города отметила, что все ее мысли сейчас — о жертвах теракта, их семьях и близких. Также Идальго отметила смелость и профессионализм сотрудников Национальной жандармерии Франции, которые спасли жизни людей во время нападений.

Ранее президент Франции сообщил, что в ходе теракта на юге страны 3 человека погибли и 16 были ранены. Французский лидер признал, что случившееся было именно террористическим актом.

Также Макрон отметил героическое поведение одного из французских полицейских, который согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, которых удерживал террорист. Страж порядка был ранен и в настоящее время находится в реанимации.

Ответственность за теракт

взяла

на себя террористическая группировка «Исламское государство» *. В сообщении, размещенном связанным с террористами агентством Aamaq, что атаку во Франции совершил «солдат халифата» в ответ на призыв ИГ* нанести удар по странам коалиции. Других деталей не приводилось, доказательств причастности к осуществлению теракта «Исламское государство»* также не представило.

Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал подробности о личности нападавшего. По его словам, атаку совершил 26-летний Редуан Лакдим, который ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться.

Утром 23 марта террорист похитил автомобиль, застрелив пассажира и ранив водителя. Затем он, проезжая мимо группы полицейских в коммуне Каркасон, открыл огонь, ранив одного из жандармов. После Лакдим взял заложников в супермаркете в Требе и убил двоих из них.