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В память о жертвах теракта на юге Франции погасят огни Эйфелевой башни
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В память о жертвах теракта на юге Франции погасят огни Эйфелевой башни 

Newsru.com 16 часов назад
Фото: Newsru.com
В память о погибших во время
теракта
с захватом заложников на юге Франции в полночь пятницы (02:00 субботы по Москве) освещение Эйфелевой башни будет погашено. Ранее президент республики Эмманюэль Макрон официально
подтвердил, что серия нападений в департаменте Од была террористическим актом, жертвами которого стали три человека.
О том, что огни Эйфелевой башни погасят в полночь в память погибших во время нападений в коммунах Каркасон и Треб, сообщила в  Twitter
мэр Парижа Анн Идальго. Глава города отметила, что все ее мысли сейчас — о жертвах теракта, их семьях и близких. Также Идальго отметила смелость и профессионализм сотрудников Национальной жандармерии Франции, которые спасли жизни людей во время нападений.
Ранее президент Франции сообщил, что в ходе теракта на юге страны 3 человека погибли и 16 были ранены. Французский лидер признал, что случившееся было именно террористическим актом.
Также Макрон отметил героическое поведение одного из французских полицейских, который согласился стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета, которых удерживал террорист. Страж порядка был ранен и в настоящее время находится в реанимации.
Ответственность за теракт
взяла
на себя террористическая группировка «Исламское государство»*. В сообщении, размещенном связанным с террористами агентством Aamaq, что атаку во Франции совершил «солдат халифата» в ответ на призыв ИГ* нанести удар по странам коалиции. Других деталей не приводилось, доказательств причастности к осуществлению теракта «Исламское государство»* также не представило.
Ранее министр внутренних дел Франции Жерар Коллон рассказал подробности о личности нападавшего. По его словам, атаку совершил 26-летний Редуан Лакдим, который ранее попадал в поле зрения полиции, но спецслужбы не предполагали, что он может радикализироваться.
Утром 23 марта террорист похитил автомобиль, застрелив пассажира и ранив водителя. Затем он, проезжая мимо группы полицейских в коммуне Каркасон, открыл огонь, ранив одного из жандармов. После Лакдим взял заложников в супермаркете в Требе и убил двоих из них.
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 Ещё 4 источника 
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