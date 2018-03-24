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В Генштабе России рассказали о создании группировок носителей крылатых ракет
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"ЦРУ готовило переворот в России"

В Генштабе России рассказали о создании группировок носителей крылатых ракет 

Мир24 32 минуты назад
В России созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, сообщили в Генштабе РФ. Они созданы на всех стратегических направлениях страны.
Операция в Сирии дала новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника, отметили там.
Ранее возможности российского новейшего оружия, которое президент Владимир Путин представил в послании Федеральному собранию, продемонстрировали на видео. В частности, речь идет о новейших системах и комплексах «Кинжал», «Сармат», «Авангард», «Пересвет», «Посейдон» и «Буревестник». «Растущая военная мощь никому не угрожает. У нас не было и нет использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего ни у кого угрожая оружием не собираемся отнять. У нас у самих все есть. Наоборот, считаю необходимым подчеркнуть, растущая военная мощь России — это надежная гарантия мир на нашей планете», — говорил Путин.
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