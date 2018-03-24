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Турция захватила Африн
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"ЦРУ готовило переворот в России"

Генштаб: Турция установила контроль над регионом Африн в Сирии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы Турции в рамках операции "Оливковая ветвь" установили полный контроль над регионом Африн не северо-западе Сирии. Об этом, как сообщает газета Hürriyet, заявили в субботу в турецком Генштабе.
"В Африне установлен контроль над всеми деревнями", — приводит издание заявление ведомства.
Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (входят в коалицию "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают около 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими. 18 марта Генштаб турецких ВС сообщил, что город Африн взят под контроль.
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 Ещё 2 источника 
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