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В Черном море госпитализировали трех строителей «Турецкого потока»
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В Черном море госпитализировали трех строителей «Турецкого потока» 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 24 мар — РИА Новости. Сотрудники службы береговой охраны Турции эвакуировали на вертолете с судна Pioneering Spirit трех рабочих из Испании, получивших ранения в ходе работ по прокладке газопровода «Турецкий поток» в Черном море, сообщает в субботу агентство Anadolu.
Отмечается, что сообщение о ранении рабочих на трубоукладочном судне под мальтийским флагом, проводившем работы в 60 милях к северо-востоку от Босфора, поступило накануне утром. Капитан судна принял решение об эвакуации раненых. Вертолет, арендованный для нужд компании в Стамбуле, не смог взлететь ввиду плохих погодных условий, поэтому было принято решение обратиться в службу береговой охраны Турции.
Несмотря на непогоду, вертолет береговой охраны успешно эвакуировал раненых с судна Pioneering Spirit. Испанские рабочие доставлены в больницы Турции. Об обстоятельствах получения ранений и состоянии пострадавших не сообщается.
"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода «Турецкий поток». Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. «Газпром» рассматривает варианты продолжения «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.
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