В Черном море госпитализировали трех строителей «Турецкого потока»

АНКАРА , 24 мар — РИА Новости . Сотрудники службы береговой охраны Турции эвакуировали на вертолете с судна Pioneering Spirit трех рабочих из Испании , получивших ранения в ходе работ по прокладке газопровода «Турецкий поток» в Черном море, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Отмечается, что сообщение о ранении рабочих на трубоукладочном судне под мальтийским флагом, проводившем работы в 60 милях к северо-востоку от Босфора, поступило накануне утром. Капитан судна принял решение об эвакуации раненых. Вертолет, арендованный для нужд компании в Стамбуле , не смог взлететь ввиду плохих погодных условий, поэтому было принято решение обратиться в службу береговой охраны Турции.

Несмотря на непогоду, вертолет береговой охраны успешно эвакуировал раненых с судна Pioneering Spirit. Испанские рабочие доставлены в больницы Турции. Об обстоятельствах получения ранений и состоянии пострадавших не сообщается.