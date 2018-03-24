Евгений Селезнев: «В Турции на тренировку могут прийти 15 тысяч, в Украине за весь чемпионат столько не соберется»

Украинский нападающий «Акхисара» Евгений Селезнев выразил мнение, что турецкий чемпионат превосходит по уровню украинский. Бывший форвард «Кубани» играет в Турции с 2017 года. — Сейчас чемпионат Турции сильнее, чем украинский, — цитирует isport.ua Селезнева. — Тут складывается очень комфортная ситуация именно для футбола, поэтому наши футболисты переезжают туда. Каждая игра — полный стадион. Каждый день все говорят о футболе. Вообще в Турции две основные темы — футбол и политика. Тут даже на тренировку может прийти 15 тысяч человек. В Украине сейчас за весь чемпионат столько не соберется.