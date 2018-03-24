В Приморье штурмовик Су-25 назвали в честь майора Филипова 

Самолет Су-25СМ в Приморье назвали в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова, сообщает пресс-служба Восточного Военного округа по Тихоокеанскому флоту.
Торжественная церемония присвоения имени прошла сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО. В этой части майор служил десять лет, отсюда же был направлен в Сирию. Среди прочих на митинге присутствовали родители и жена Героя России.
"Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером он летал в небе Сирии", — говорится в сообщении.
Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.