В Приморье штурмовик Су-25 назвали в честь майора Филипова

Самолет Су-25СМ в Приморье назвали в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова , сообщает пресс-служба Восточного Военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Торжественная церемония присвоения имени прошла сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО. В этой части майор служил десять лет, отсюда же был направлен в Сирию. Среди прочих на митинге присутствовали родители и жена Героя России.

"Символично, что имя Романа Филипова присвоено самолету с бортовым номером 06. На боевой машине с таким номером он летал в небе Сирии", — говорится в сообщении.