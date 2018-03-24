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Почти пять тысяч боевиков и членов их семей вывезены из Харасты в Идлиб
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Почти пять тысяч боевиков и членов их семей вывезены из Харасты в Идлиб 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Почти 5 тысяч боевиков и членов их семей вывезены из сирийского города Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб, сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивала полиция САР под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
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