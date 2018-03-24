Почти пять тысяч боевиков и членов их семей вывезены из Харасты в Идлиб

"Всего из населенного пункта Хараста в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивала полиция САР под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца.